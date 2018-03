Alonso é o mais rápido em Montmeló O piloto espanhol Fernando Alonso (Renault) foi o mais rápido nesta terça-feira no primeiro dia treinamentos para o GP da Espanha, marcado para o dia 9 de março. Alonso concluiu 101 voltas no circuito catalão de Montmeló, e em sua melhor passagem marcou 1min:15s.263, ficando à frente do inglês Anthony Davidson, piloto de provas da BAR, que fez 1:15.405. Com o tempo de 1:15.623, o outro piloto da Renault, o italiano Jarno Trulli, chegou em terceiro. Cinco equipes treinaram hoje em Montmeló e mais três - Williams, Sauber e Jaguar -iniciam os testes no circuito nesta quarta-feira. Veja os tempos desta terça-feira em Montmeló, na Catalunha 1. Fernando Alonso (ESP/Renault) 101 voltas 1:15.263. 2. Anthony Davidson (ING/BAR) 97 " 1:15.405. 3. Jarno Trulli(ITA/Renault) 62 " 1:15.623. 4. Alex Wurz (AUT/McLaren) 68 " 1:15.766. 5. Luca Badoer (ITA/Ferrari) 68 " 1:15.845. 6. Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) 88 " 1:15.929. 7. Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 103 " 1.15.984. 8. Olivier Panis (FRA/Toyota) 43 " 1:16.455.