Alonso é o mais rápido em treino livre O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, confirmou o favoritismo e foi o mais rápido nesta quinta-feira no primeiro dia de sessões livres para p GP de Mônaco, a sexta etapa do Mundial de F-1. Alonso marcou o tempo de 1min15s835. O austríaco Alexander Wurz (McLaren) foi o segundo, com o tempo de 1:15.912 e o escocês David Coulthard (Red Bull), o terceiro, com 1:16.184. O melhor brasileiro foi Felipe Massa (Sauber), que marcou o oitavo tempo: 1:16.914. Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota foi o 10º (1:17.046) e Rubens Barrichello (Ferrari) foi apenas o 15º, com o tempo de 1:17.663. Seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher, fez o 11º tempo (1:17.170). Veja os tempos desta quinta-feira: 1. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:15.835 2. Alexander Wurz (AUT) McLaren 1:15.912 3. David Coulthard (ESC) Red Bull 1:16.184 4. Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1:16.519 5. Juan Pablo Montoya (COL) McLaren 1:16.534 6. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:16.558 7. Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull 1:16.640 8. Felipe Massa (BRA) Sauber 1:16.914 9. Ralf Schumacher (ALE) Toyota 1:16.917 10. Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:17.046 11. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:17.170 12. Mark Webber (AUS) Williams 1:17.422 13. Jarno Trulli (ITA) Toyota 1:17.487 14. Jacques Villeneuve (CAN) Sauber 1:17.506 15. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:17.663 16. Nick Heidfeld (ALE) Williams 1:17.667 17. Christian Klien (AUT) Red Bull 1:18.815 18. Robert Doornbos (HOL) Jordan 1:19.526 19. Patrick Friesacher (AUT) Minardi 1:19.587 20. Tiago Monteiro (POR) Jordan 1:20.284 21. Narain Karthikeyan (IND) Jordan 1:21.879 22. Christijan Albers (HOL) Minardi 1:22.162