Alonso é o mais rápido no 1.º treino O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Neste sábado, ele cravou 1min12s738, com apenas quatro voltas realizadas. O segundo mais rápido foi justamente seu companheiro de equipe, Giancarlo Fisichella, apenas 0s051 a mais, com Juan Pablo Montoya (Williams) em terceiro (1min13s050). Os pilotos brasileiros foram razoáveis. Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o sexto (1min13529), Antônio Pizzonia, da Williams, o sétimo (1min13s795) e Felipe Massa, da Sauber, o 14.º (1min14s255). Apesar das dúvidas quanto ao tempo - está nublado em Interlagos -, o treino foi disputado com pista seca. Mesmo assim, houve quem não conseguiu ficar na pista. Narain Karthikeyan (indiano, da Jordan) perdeu o controle do carro e foi parar na grama, mas conseguiu voltar para a pista. Montoya, no finalzinho, também perdeu o controle do carro, só que na Junção, e foi parar na área de escape. Confira os tempos do treino livre: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m12s738 2º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m12s789 3º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m13s050 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m13s088 5º Jenson Button (BAR) - 1m13s186 6º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m13s529 7º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m13s795 8º Jarno Trulli (Toyota) - 1m13s869 9º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m13s908 10º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m13s952 11º Takuma Sato (BAR) - 1m14s042 12º Christian Klien (Red Bull) - 1m14s051 13º Mark Webber (Williams) - 1m14s112 14º Felipe Massa (Sauber) - 1m14s255 15º David Coulthard (Red Bull) - 1m14s401 16º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m14s479 17º Tiego Monteiro (Jordan) - 1m14s851 18º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m15s252 19º Robert Doornbos (Minardi) - 1m15s772 20º Christijan Albers (Minardi) - 1m15s815