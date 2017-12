Alonso é o mais rápido no 2.º treino livre

O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, mostrou nesta sexta-feira que está com um bom carro para a disputa do GP do Canadá, neste domingo. O atual bicampeão da Fórmula 1 e um dos líderes da temporada foi o mais rápido nos dois treinos livres no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. O destaque ficou na segunda sessão, quando foi o único piloto a baixar a marca de 1minuto e 17 segundos - fez 1min16s550. Depois de marcar o quarto tempo no primeiro treino, o brasileiro Felipe Massa conseguiu um rendimento melhor de sua Ferrari e foi o segundo colocado no treinamento da tarde. Com 1min17s090, Massa obteve uma boa vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton, companheiro de Alonso na McLaren, que fez 1min17s307. Mesmo com o forte calor em Montreal - cerca de 30ºC de temperatura ambiente e 47ºC na pista -, os pilotos trabalharam bastante para deixar os carros prontos para o treino oficial de classificação, neste sábado. Em mais uma mostra da melhora de seu Honda, o brasileiro Rubens Barrichello ficou com o sétimo melhor tempo - 1min 18s108. Confira como ficou a segunda sessão de treinos: 1.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min16s550 2.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min17s090 3.º - Lewis Hamilton (GBR/McLaren) - 1min17s307 4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min17s515 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min17s827 6.º - Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min17s992 7.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min18s108 8.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min18s130 9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min18s181 10.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min18s309 11.º - David Coulthard (GBR/Red Bull) - 1min18s316 12.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min18s399 13.º - Jenson Button (GBR/Honda) - 1min18s474 14.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min18s493 15.º - Anthony Davidson (GBR/Super Aguri) - 1min18s545 16.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min18s602 17.º - Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min18s871 18.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min18s895 19.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min19s331 20.º - Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min19s453 21.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min19s662 22.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min20s519