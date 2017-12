Alonso é o melhor do dia em Monza O espanhol Fernando Alonso, da Renault, fez o melhor tempo no último dia de treinos que as dez equipes da Fórmula 1 realizaram no circuito de Monza, palco do Grande Prêmio da Itália, próxima prova da temporada. O melhor tempo de Alonso foi 1:20.426, a seis décimos do recorde da pista, estabelecido ontem pelo colombiano Juan Pablo Montoya, da Mclaren - que não andou hoje. O segundo colocado foi o italiano Giancarlo Fisichella, também da Renault (1:20.426), seguido do britânico Anthony Davidson (1:21.267), da BAR-Honda, equipe do brasileiro Rubens Barrichello em 2006. O único brasileiro a correr hoje em Monza foi Felipe Massa, que irá para a Ferrari no ano que vem. Ainda ao volante da Sauber, ele foi o décimo colocado, com uma marca de 1:22.100. Veja os tempos desta sexta em Monza: .1.Fernando Alonso (ESP) Renault 1:20.426 .2.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1:21.197 .3.Anthony Davidson (ING) BAR-Honda 1:21.267 .4.Jarno Trulli (ITA) Toyota 1:21.360 .5.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:21.414 .6.Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 1:21.420 .7.David Coulthard (ING) Red Bull Racing 1:21.592 .8.Nick Heidfeld (ALE) Williams 1:21.638 .9.Christian Klien (AUT) Red Bull Racing 1:21.652 10.Felipe Massa (BRA) Sauber 1:22.100 11.Luca Badoer (ITA) Ferrari 1:22.182 12.Nico Rosberg (ALE) Williams 1:22.321 13.Adam Carroll (ING) BAR-Honda 1:22.408 14.Narain Kartikeyan (IND) Jordan Toyota 1:22.645.