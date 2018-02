Alonso é pole e Renault sai na frente Na disputa pelo título do Mundial de Construtores, a principal atração do GP da China de Fórmula 1, em Xangai, a Renault sai na frente da McLaren. Com a pole do espanhol Fernando Alonso e e a segunda colocação do italiano Giancarlo Fisichella, a equipe francesa conseguiu as duas primeiras colocações do grid de largada da prova. Já a sua rival direta sai em terceiro com o finlandês Kimi Raikkonen e em quinto com o colombiano Juan Pablo Montoya. Os pilotos brasileiros foram mal no treino de classificação, que aconteceu na madrugada deste sábado. Em sua prova de despedida da Ferrari, Rubens Barrichello larga em 8º lugar. Felipe Massa, que também está deixando a Sauber, sai na 11ª colocação. E Antonio Pizzonia, na Williams, está na 13ª posição do grid. O GP da China é a última etapa da temporada 2005 da Fórmula 1. Como o título de pilotos já está garantido para o espanhol Fernando Alonso, o que está em jogo agora é apenas a disputa entre as equipes. Por enquanto, a Renault está com 2 pontos de vantagem sobre a McLaren. Por isso mesmo, todo ponto que Alonso, Fisichella, Raikkonen e Montoya somarem no circuito de Xangai será decisivo para a definição do título dos Construtores. O GP da China será disputado neste domingo, a partir das 4 horas (de Brasília, já considerando o horário de verão) e terá transmissão ao vivo da TV Globo. Confira como ficou o grid de largada: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m34s080 2º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m34s401 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m34s488 4º Jenson Button (BAR) - 1m34s801 5º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m35s188 6º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m35s301 7º David Coulthard (Red Bull) - 1m35s428 8º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m35s610 9º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m35s723 10º Mark Webber (Williams) - 1m35s739 11º Felipe Massa (Sauber) - 1m35s898 12º Jarno Trulli (Toyota) - 1m36s044 13º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m36s445 14º Christian Klien (Red Bull) - 1m36s472 15º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m36s707 16º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m36s788 17º Takuma Sato (BAR) - 1m37s083 18º Christijan Albers (Minardi) - 1m39s105 19º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m39s233 20º Robert Doornbos (Minardi) - 1m39s460