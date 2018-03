Alonso e Trulli decepcionam franceses Depois de resultados tão bons este ano, como o convincente segundo lugar de Fernando Alonso no GP da Espanha, desta vez a Renault não foi bem, e bem na sua corrida de casa. Tanto Alonso quanto Jarno Trulli poderiam estar entre os seis primeiros não fossem os problemas de motor. O austuriano abandonou na 44ª volta e o italiano na 46ª. Agora, Alonso e Rubens Barrichello estão empatados na quinta colocação do campeonato com 39 pontos.