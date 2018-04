Alonso esbanja confiança em terceiro título mundial

SPA - Embora esteja fora da briga pelo título do Mundial de Fórmula 1 deste ano, o espanhol Fernando Alonso mostrou em Spa-Francorchamps, palco do GP da Bélgica no próximo domingo, ter certeza de que voltará a ser campeão na principal categoria do automobilismo mundial.

Vencedor dos campeonatos de 2005 e 2006, o piloto da Renault esbanja confiança pela experiência adquirida ao longo dos anos para acreditar plenamente em seu objetivo. "Eu estou mais preparado do que nunca. Em 2005 e 2006 eu não tinha a experiência que tenho hoje. Eu sou um piloto muito mais completo agora e, quando a oportunidade chegar, estarei melhor do que nunca", afirmou Alonso, que depois reforçou a sua obsessão pelo título.

"Eu quero ser campeão mundial de novo. Eu nunca vou desistir desse objetivo", disse o espanhol, que está livre para negociar com outras equipes da Fórmula 1 e cuja possível transferência para a Ferrari para a temporada 2010 ganhou força com as negociações do novo acordo de patrocínio da escuderia italiana com o banco espanhol Santander.

"No próximo ano eu ainda não sei onde estarei. Todas as pessoas acham que estou mudando de equipe, mas ainda não disse nada sobre isso. Nós apenas temos que esperar e ver o que vai acontecer", despistou Alonso.

Independentemente do seu destino, porém, Alonso fará de tudo para entrar na temporada de 2010 com chances reais de voltar a ser campeão. Atualmente, ele ocupa apenas a 11ª posição do Mundial de Fórmula 1, com 16 pontos depois de 11 corridas disputadas.