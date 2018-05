Alonso espera boa largada para subir ao pódio na China

XANGAI - O espanhol Fernando Alonso saiu bastante satisfeito do treino classificatório para o GP da China, realizado neste sábado. Em meio a um momento difícil da Ferrari, o piloto pode comemorar a possibilidade de subir ao pódio na prova de domingo. Para isso, no entanto, ele sabe que precisará contar com uma boa largada.

"O quinto lugar significa que posso começar com o pelotão da frente, e se puder me manter entre os líderes, podemos terminar próximo do pódio. As primeiras voltas vão contar muito para a sequência e nós precisamos tentar absolutamente nosso melhor para tentar um bom início e evitar batalhas, que nas últimas corridas nos fizeram perder terreno", comentou.

Alonso ainda exaltou o desempenho do carro e viu evolução em relação ao que vinha apresentando na temporada até o momento. "Acho que aqui na China demos o primeiro passo para evoluir. O carro se comportou bem em todas as áreas e está com um desempenho melhor na frente aerodinâmica, graças a pequenos ajustes que introduzimos. Temos mais potência e corrigimos nossa unidade de potência."