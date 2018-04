Alonso espera chegar na frente de rivais por título Decepcionado com o sexto lugar no treino de classificação do GP de Mônaco, o espanhol Fernando Alonso admitiu neste sábado que não tem condições de lutar pela vitória na prova deste domingo. Assim, seu objetivo principal será ficar à frente do alemão Sebatian Vettel, terceiro colocado no grid de largada, e do finlandês Kimi Raikkonen, que largará do quinto lugar, e são seus principais adversários na luta pelo título mundial.