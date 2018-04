Alonso espera melhorar trabalho com pneus em 2012 Desde que o alemão Sebastian Vettel disparou na liderança do campeonato, ainda na primeira parte do ano - depois, confirmaria o título antecipado -, o espanhol Fernando Alonso passou a apontar a importância de utilizar o restante da temporada para evoluir pensando em 2012. Depois da segunda colocação no GP de Abu Dabi, no último domingo, vencido pelo inglês Lewis Hamilton (McLaren), o piloto da Ferrari elogiou a performance do carro, mas o tom do discurso já mudou nesta segunda-feira.