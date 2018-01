Alonso espera repetir no Bahrein vitória de 2006 O espanhol Fernando Alonso, o atual líder do Mundial de Fórmula 1, disse nesta quarta-feira que gostaria de voltar a vencer no Grande Prêmio do Bahrein, "assim como no ano passado". "No ano passado venci o GP do Bahrein e gostaria de tentar repetir este resultado no próximo fim de semana. Fizemos testes positivos aqui antes do início da temporada atual, mas o carro se desenvolveu muito desde então, o que faz com que seja muito interessante ver como atua neste circuito com as modificações", declarou o piloto da McLaren. Já o companheiro de equipe de Alonso, o britânico Lewis Hamilton, expressou sua satisfação com sua estréia na F-1 nesta temporada, na qual conseguiu chegar ao pódio nos dois GPs disputados até aqui. "Ter um começo como este é mais do que podia esperar. Trabalharei duro com a equipe para continua melhorando e conseguir mais resultados como estes, mas tenho consciência de que é um sonho começar uma temporada desta forma em um esporte tão difícil como este", concluiu Hamilton.