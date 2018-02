Alonso espiona Ferrari no Bahrein e se assusta com Massa Bicampeão da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso utilizou o seu dia de folga no Bahrein, na última quarta-feira, para espionar o desempenho da rival Ferrari, principalmente para observar o trabalho do brasileiro Felipe Massa, que liderou as duas sessões de treinos realizadas nesta semana. Segundo o diário espanhol As, Alonso, que utilizava óculos escuros e um par de rádios da equipe McLaren, se posicionou em pontos estratégicos do Circuito de Sakhir. Ele estava acompanhado de seu engenheiro de pista, Mark Slade. Em algumas passagens de Massa pelo asfalto, o espanhol teria balançado a cabeça, demonstrando preocupação. O diário ainda contou que Alonso ficou impressionado com a regularidade demonstrada pelo carro de Massa, principalmente pelo pequeno desgaste dos pneus traseiros do veículo - o mesmo não acontece na McLaren do espanhol, que tem convivido com alguns problemas durante os treinos. Alonso participa nesta quinta-feira da última sessão de treinos no Bahrein antes da estréia na temporada, que acontecerá no dia 18 de março, no Circuito de Melbourne, na Austrália.