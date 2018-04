Alonso está 60 por cento certo na Renault, diz Briatore O bicampeão mundial da Fórmula 1 Fernando Alonso está 60 por cento confirmado na Renault para a próxima temporada, disse o chefe da escuderia francesa, Flavio Briatore, nesta segunda-feira. O espanhol Alonso deixou a McLaren este mês após uma temporada turbulenta, em que terminou em terceiro lugar no Mundial de Pilotos. "A Renault definitivamente terá pilotos diferentes no ano que vem. Há 60 por cento de chance de Alonso estar conosco", disse Briatore ao programa de rádio GrParlamento, da agência de notícias italiana Ansa. A afirmação de Briatore parece colocar fim a passagem pela Renault da dupla de pilotos de 2007 Giancarlo Fisichella e Heikki Kovalainen. "Temos uma vantagem (para contratar Alonso) porque nós o conhecemos. Entre hoje e depois de amanhã isso estará decidido", acrescentou o italiano Briatore. A Toyota anunciou nesta segunda-feira que o alemão Timo Glock vai correr pela equipe na próxima temporada, substituindo seu compatriota Ralf Schumacher. O anúncio diminuiu ainda mais as opções de Alonso para 2008. O piloto trocou a Renault pela McLaren no ano passado após conquistar dois títulos seguidos com a equipe francesa. "Quando você casa, separa e depois volta, não é algo fácil", disse Briatore. (Por Mark Meadows)