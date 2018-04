Alonso estreita relação com Massa em evento da Ferrari

Contratado para correr pela Ferrari a partir do Mundial de Fórmula 1 de 2010, o espanhol Fernando Alonso fez questão de estreitar nesta quinta-feira, no evento de lançamento do novo carro da escuderia, em Maranello, na Itália, a relação que terá com Felipe Massa, seu novo companheiro de equipe na categoria.

"Estamos prontos para assumir esse desafio e a responsabilidade de desenvolver 100% de seu potencial (do carro). Felipe e eu vamos formar uma dupla muito forte neste ano e esperamos deixar todos os fãs da Ferrari ao redor do mundo orgulhosos com a conquista do campeonato", afirmou Alonso, que ficou emocionado ao comentar o fato de poder defender as cores da tradicional escuderia.

"Essa é a primeira vez para mim. É a minha primeira apresentação com a Ferrari e isso representa uma grande emoção", disse o piloto, que foi bicampeão mundial com a Renault, equipe que deixou no final de 2009.

Ao falar sobre o F10, o novo carro da Ferrari, Alonso lembrou do papel dos integrantes da escuderia na tentativa de criar um monoposto mais competitivo do que o do ano passado, quando a equipe ficou apenas na quarta colocação no Mundial de Construtores. "Agradeço ao time todo porque eles trabalharam duro meses a fio para criar este sonho, este novo carro", reforçou.