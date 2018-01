Alonso faz a pole; Rubinho é só 15º O espanhol Fernando Alonso, da Renault, confirmou sua boa fase no Mundial de Formula 1 ao fazer a pole position para o GP de Bahrein, que acontece na manhã deste domingo, às 8h30 (horário de Brasília). Mas o heptacampeão mundial, o alemão Michael Schumacher, com o novo carro da Ferrari, melhorou a classificação do primeiro treino e vai compor a primeira fila ao lado de Alonso. A segunda fila terá o italiano Jarno Trulli (Toyota) e o alemão Nick Heidfeld (Williams-BMW). O brasileiro Rubens Barrichello não conseguiu melhorar sua posição e larga apenas na 15ª posição. Eis o grid de largada do GP de Bahrein: 1 - Fernando Alonso (ESP) Renault R25 3:01.902 2 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2005 3:02.357 3 - Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 3:02.660 4 - Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 3:03.217 5 - Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 3:03.262 6 - Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 3:03.271 7 - Christian Klien (AUT) Red Bull Racing RB1 Cosworth 3:03.369 8 - Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4/20 Mercedes 3:03.373 9 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 3:03.524 10 - Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 3:03.765 11 - Jenson Button (ING) BAR-Honda 007 3:04.348 12 - Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 3:05.202 13 - Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 007 3:05.563 14 - David Coulthard (ESC) Red Bull Racing RB1 Cosworth 3:05.844 15 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 3:07.693 16 - Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 3:07.983 17 - Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 3:09.428 18 - Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 3:10.143 19.Christijan Albers (HOL) Minardi PS04 Cosworth 3:10.422 20.Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS04 Cosworth 3:11.261