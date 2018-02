Alonso faz história e é pole na F-1 As novas regras da Fórmula 1 parecem ter vindo mesmo para trazer grandes emoções à categoria. Pela primeira vez na história, um piloto espanhol será o pole position, depois que Fernando Alonso foi o mais rápido no treino classificatório para o GP da Malásia, realizado na madrugada deste sábado, no circuito de Sepang. Além disso, Alonso se tornou também o mais jovem piloto a conquistar a pole. Com 21 anos, 7 meses e 21 dias, ele supera a marca de Rubens Barrichello, que ficou com a primeira posição do grid quando tinha 22 anos e 3 meses, no GP da Bélgica de 1994. E mais: depois de dezenove anos, um carro da equipe Renault volta a ocupar a pole, com a equipe francesa fazendo uma dobradinha na primeira fila - Jarno Trulli foi o segundo. O campeão Michael Schumacher ficou com o terceiro posto no grid, seguido por David Coulthard e pelo brasileiro Rubens Barrichello. Confira o grid de largada para o GP da Malásia: 1) Fernando Alonso (ESP/Renault/M), 1min37s044 2) Jarno Trulli (ITA/Renault/M), 1min37s217 3) Michael Schumacher (ALE/Ferrari/B), 1min37s393 4) David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes/M), 1min37s454 5) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari/B), 1min37s579 6) Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Petronas/B), 1min37s766 7) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes/M), 1min37s858 8) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW/M), 1min37s974 9) Jenson Button (ING/BAR-Honda/B), 1min38s073 10) Olivier Panis (FRA/Toyota/M), 1min38s094 11) Cristiano da Matta (BRA/Toyota/M), 1min38s097 12) Jacques Villeneuve (CAN/BAR-Honda/B), 1min38s289 13) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Sauber-Petronas/B), 1min38s291 14) Giancarlo Fisichella (ITA/Jordan-Ford/B), 1min38s416 15) Antonio Pizzonia (BRA/Jaguar-Cosworth/M), 1min38s516 16) Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth/M), 1min38s624 17) Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW/M), 1min38s789 18) Jos Verstappen (HOL/Minardi-Cosworth/B), 1min40s417 19) Justin Wilson (ING/Minardi-Cosworth/B), 1min40s599 20) Ralph Firman (ING/Jordan-Ford/B), 1min40s910 Pneus: B = Bridgestone / M = Michelin