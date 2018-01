Alonso faz melhor tempo nos testes Líder do Mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o mais rápido nas duas sessões de testes desta terça-feira, em Barcelona. Poucos pilotos trabalharam, pois no domingo aconteceu o GP do Bahrein. Alonso cravou o tempo de 1m15s146, deixando para trás seu companheiro de equipe, o italiano Giancarlo Fisichella, que ficou em segundo lugar com 1m15s738. O espanhol Marc Gené, piloto de testes da Ferrari, foi o terceiro colocado, com a marca de 1m15s871. O espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren, faz testes nesta quarta. E nos próximos dias será a vez do alemão Michael Schumacher, da Ferrari, ir para a pista em Barcelona.