Alonso faz o melhor tempo em Valência pela segunda vez O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o melhor nos treinos livres desta quinta-feira no Circuito da Comunidade Valenciana, na Espanha. Ele fez 1min10s904 na melhor de suas 90 voltas, ficando na frente do inglês Jenson Button (Honda). Pelo segundo dia consecutivo, Alonso estabeleceu o melhor tempo em Valência - nesta última quarta, o piloto espanhol marcou 1min11s219. O piloto italiano Valentino Rossi, campeão mundial de MotoGP, completou 54 voltas em seu último dia de testes com a Ferrari. Apesar de perder o controle do carro por cinco ocasiões - sendo que em duas delas Rossi chegou a sair da pista -, ele conseguiu ser mais veloz do que nos testes anteriores. Cerca de 8,5 mil torcedores estiveram presentes no autódromo para acompanhar o piloto italiano. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, deu 50 voltas e fez o terceiro melhor tempo com 1min11s284. Já Rubens Barrichello não participou dos treinamentos desta quinta. Esta foi a última sessão de testes desta semana para Ferrari, Honda e Red Bull. Confira a classificação dos treinos desta quinta: 1.º - Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min10s904 (90 voltas) 2.º - Jenson Button (ING/Honda) - 1min10s907 (85 voltas) 3.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min11s284 (50 voltas) 4.º - Anthony David (ING/Honda) - 1min11s573 (128 voltas) 5.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min11s649 (48 voltas) 6.º - Christian Klien (AUT/Red Bull) - 1min11s796 (71 voltas) 7.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min12s011 (89 voltas) 8.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) - 1min12s179 (104 voltas) 9.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min12s182 (92 voltas) 10.º - Alex Wurz (AUT/Williams) - 1min12s246 (84 voltas) 11.º - Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min12s313 (46 voltas) 12.º - Valentino Rossi (ITA/Ferrari) - 1min12s313 (46 voltas) 13.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min12s360 (92 voltas) 14.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min12s488 (61 voltas) 15.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min12s525 (72 voltas) 16.º - Robert Kubica (POL/Sauber) - 1min12s812 (48 voltas)