Alonso faz o melhor tempo no treino Atual campeão da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso fez o melhor tempo do treino de sexta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao lado da Renault, outras equipes estão testando para a próxima temporada da categoria, que começa no dia 12 de março, com o GP do Bahrein. Já com o novo carro da Renault, o R26, Alonso deu 65 voltas nesta sexta-feira e, na melhor delas, conseguiu marcar 1m18s512. Em seu segundo dia de treinos na nova equipe, a Honda (antiga BAR), o brasileiro Rubens Barrichello não foi tão bem quanto na quinta-feira, quando conseguiu o melhor tempo em Jerez. Dessa vez, ele ficou em 6º lugar, com 1m20s030. Neste sábado acaba a semana de treinos da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera. E apenas 3 equipes estarão na pista: Mclaren, Honda e Red Bull. Confira os tempos do dia: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m18s512 (65 voltas) 2º Anthony Davidson (Honda) - 1m19s257 (68 voltas) 3º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m19s784 (49 voltas) 4º Gary Paffett (McLaren) - 1m19s791 (47 voltas) 5º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m19s845 (36 voltas) 6º Rubens Barrichello (Honda) - 1m20s030 (33 voltas) 7º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m20s482 (62 voltas) 8º Mark Webber (Williams) - 1m20s512 (61 voltas) 9º Alexander Wurz (Williams) - 1m20s918 (11 voltas) 10º Christian Klien (Red Bull) - 1m21s631 (23 voltas)