Alonso faz "vistoria" em Interlagos O piloto espanhol Fernando Alonso fez nesta quinta-feira um reconhecimento do circuito de Interlagos - onde no domingo, poderá sagraR-se campeão da temporada 2005 da Fórmula 1, com duas corrida de antecipação. Ele percorreu a pé os 4.309 metros da pista ao lado do chefe de engenheiros da Renault, Pat Symonds, de seu engenheiro de pista, Rod Nelson, e do fisioterapeuta Edoardo Bendinelli. Fernando Alonso chegou ao circuito pouco depois das 9h30 acompanhado por seu pai, José Luis, e de seu agente e homem de confiança, Luis Gracia Abad. Em seguida, participou de uma reunião com os engenheiros e outros integrantes da equipe. Só depois saiu para a ?vistoria? da pista. Ele comentou que não viu grandes mudanças em Interlagos, em comparação com o estado do local no ano passado. Com 111 pontos ganhos, Alonso precisa apenas de um terceiro lugar no domingo, durante o GP do Brasil de Fórmula 1, para ficar com o título da temporada.