Alonso fecha semana de testes com recorde em Valência O piloto espanhol Fernando Alonso encerrou, nesta sexta-feira, a semana de testes coletivos das equipes de Fórmula 1, no circuito da Comunidade Valenciana, em Valência (Espanha), com o novo recorde da pista. Na melhor de suas 144 voltas, o atual campeão da categoria fez o tempo de 1min10s552 com seu Renault R26. A melhor marca desta sexta comprovou, mais uma vez, a superioridade da escuderia francesa, campeã do Mundial de Construtores. Nos treinos de quarta e quinta, Alonso já havia feito os melhores tempos. Além disso, o segundo lugar ficou com o finlandês Heikki Kovalainen, piloto de testes da Renault, a menos de meio segundo do espanhol. A novidade brasileira do treino foi a presença de João Paulo de Oliveira para realizar testes com a Williams. Em 32 voltas, o piloto fez a melhor marca em 1min13s918. Outro brasileiro na pista foi Ricardo Zonta, da Toyota, que ficou em sétimo lugar. Confira abaixo os tempos desta sexta-feira: 1.º - Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min10s552 (144 voltas) 2.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min10s953 (163) 3.º - Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min11s404 (53) 4.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min11s607 (96) 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min11s797 (83) 6.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min11s851 (73) 7.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1min11s934 (112) 8.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min12s217 (86) 9.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min12s802 (71) 10.º - João Paulo de Oliveira (BRA/Williams) - 1min13s918 (32)