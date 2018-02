Alonso: feliz pelo pódio na estréia na McLaren Pouco acostumado ao segundo lugar no pódio, o espanhol Fernando Alonso se mostrou conformado por ter começado o ano atrás apenas da Ferrari de Kimi Raikkonen. Para o piloto da McLaren, o resultado foi importante para o campeonato. "Acho que foi um bom fim de semana e um bom inicio de temporada. Temos de ficar satisfeitos", declarou o bicampeão. "É claro que era melhor ter vencido, mas o Kimi (Raikkonen) esta um pouco mais rápido que nós. De qualquer forma, marcamos o maior número de pontos possível nesta circunstância." Com os problemas de Felipe Massa - que teve que largar na última posição - a luta pelo segundo lugar limitou-se a uma disputa interna entre os dois McLarens. "Minha largada foi um pouco estranha e acabei ficando atrás do Lewis (Hamilton). Não tive pressa para ultrapassar e fiquei preocupado apenas em manter minha posição e aguardar o momento certo para voltar ao segundo lugar."