Alonso fez uma temporada perfeita Ainda faltam duas etapas para terminar o campeonato de Fórmula 1, no Japão e na China - ambas em outubro -, mas o piloto espanhol Fernando Alonso já é o campeão. E conseguiu o título antecipado graças à campanha perfeita na temporada 2005. Foram 5 pole positions na temporada, chegando a 8 na carreira. Com o carro número 5 da Renault, o espanhol ganhou 6 vezes em 2005, tendo 7 vitórias na Fórmula 1. E, nas 17 etapas disputadas neste campeonato, chegou 13 vezes ao pódio. Prova da regularidade de Alonso durante todo o ano. Relembre o desempenho de Alonso na temporada: GP da Austrália ? Largou em 13º lugar e terminou em terceiro. GP da Malásia ? Largou em primeiro lugar e venceu a prova. GP do Bahrein ? Largou em primeiro lugar e venceu a prova. GP de San Marino ? Largou em segundo lugar e venceu a prova. GP da Espanha ? Largou em terceiro lugar e terminou em segundo. GP de Mônaco ? Largou em segundo lugar e terminou em quarto. GP da Europa ? Largou em sexto lugar e venceu a prova. GP do Canadá ? Largou em terceiro lugar e terminou na 18ª posição. GP dos Estados Unidos ? Largou em sexto lugar, mas abandonou. GP da França ? Largou em primeiro lugar e venceu a prova. GP da Grã-Bretanha ? Largou em primeiro lugar e terminou em segundo. GP da Alemanha ? Largou em terceiro lugar e venceu a prova. GP da Hungria ? Largou em sétimo lugar e terminou na 11ª posição. GP da Turquia ? Largou em terceiro lugar e terminou em segundo. GP da Itália ? Largou em terceiro lugar e terminou em segundo. GP da Bélgica ? Largou em quinto lugar e terminou em segundo. GP do Brasil - Largou em primeiro lugar e terminou em terceiro.