Alonso fica com a pole no GP da França Líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso conseguiu a pole position no GP da França de Fórmula 1. No treino deste sábado, no circuito de Magny-Cours, o piloto da Renault foi o mais rápido, com o tempo de 1m14s412. Entre os brasileiros, Rubens Barrichello (Ferrari), conseguiu o 5º lugar do grid de largada, enquanto Felipe Massa (Sauber) sai na 9ª posição. Na verdade, os dois pilotos brasileiros foram favorecidos pela punição ao finlandês Kimi Raikkonen, que ficou em terceiro lugar no treino deste sábado, mas perderá 10 posições no grid porque precisou trocar o motor de sua McLaren. Assim, ele largará na 13ª colocação. Com isso, o alemão Michael Schumacher largará na terceira colocação com sua Ferrari, atrás do próprio Alonso e do italiano Jarno Trulli, que levou a Toyota ao segundo lugar. O GP da França, 10ª etapa da temporada de Fórmula 1, acontece neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo. Confira os tempos do treino de classificação: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m14s412 2º Jarno Trulli (Toyota) - 1m14s521 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m14s559 * 4º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m14s572 5º Takuma Sato (BAR) - 1m14s655 6º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m14s832 7º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m14s887 8º Jenson Button (BAR) - 1m15s051 9º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m15s406 10º Felipe Massa (Sauber) - 1m15s566 11º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m15s699 12º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m15s771 13º Mark Webber (Williams) - 1m15s885 14º Nick Heidfeld (Williams) - 1m16s207 15º David Coulthard (Red Bull) - 1m16s434 16º Christian Klien (Red Bull) - 1m16s547 17º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m17s857 18º Patrick Friesacher (Minardi) - 1m17s960 19º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m18s047 20º Christijan Albers (Minardi) - 1m18s335 * perderá 10 posições no grid por troca de motor