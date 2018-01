Alonso fica com a pole no GP do Brasil Fernando Alonso ficou ainda mais perto do título da Fórmula 1. O piloto espanhol da Renault conseguiu a pole position na corrida deste domingo, em Interlagos, quando precisa apenas de um terceiro lugar para ser campeão antecipado da temporada 2005. Seu único adversário na disputa do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen, irá largar apenas na 5ª posição. Com uma grande performance no treino de classificação neste sábado, em Interlagos, Alonso marcou o tempo de 1m11s988, desbancando a favorita McLaren. Afinal, o colombiano Juan Pablo Montoya conseguiu o segundo lugar no grid de largada, com 1m12s145. Já o outro piloto da McLaren decepcionou no treino. Raikkonen tinha carro para fazer a volta mais rápida, mas ele errou e acabou conseguindo apenas a 5ª colocação, atrás também do italiano Giancarlo Fisichella (Renault) e do inglês Jenson Button (BAR). Isso dificulta ainda mais a sua luta para impedir o título de Alonso no GP do Brasil, pois precisa vencer a prova de qualquer maneira e tem que torcer contra o rival. Entre os brasileiros, o melhor foi Felipe Massa, que levou sua Sauber ao 8º lugar no grid. Rubens Barrichello (Ferrari) ficou logo atrás, na 9ª colocação. E Antonio Pizzonia (Williams) sai na 14ª posição. Neste domingo, a partir das 14 horas, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, acontece o GP do Brasil de Fórmula 1 - a TV Globo transmite ao vivo. Confira o resultado do treino de classificação: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m11s988 2º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m12s145 3º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m12s558 4º Jenson Button (BAR) - 1m12s696 5º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m12s781 6º Christian Klien (Red Bull) - 1m12s889 7º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m12s976 8º Felipe Massa (Sauber) - 1m13s151 9º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m13s183 10º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m13s285 11º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m13s372 12º Tiego Monteiro (Jordan) - 1m13s387 13º Mark Webber (Williams) - 1m13s538 14º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m13s581 15º David Coulthard (Red Bull) - 1m13s844 16º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m14s520 17º Christijan Albers (Minardi) - 1m14s763 18º Jarno Trulli (Toyota) - 1m13s041 * 19º Robert Doornbos (Minardi) - sem tempo 20º Takuma Sato (BAR) - sem tempo * perdeu 10 posições no grid por trocar o motor do carro