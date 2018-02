Alonso fica satisfeito com o desempenho da McLaren Primeiro e sétimo melhor tempo. O desempenho que parece irregular para um bicampeão mundial como Fernando Alonso, da McLaren, teve efeito contrário para o espanhol. No comunicado distribuído pela equipe logo após o primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1, que começa neste fim de semana na Austrália, foi positivo. "Vamos em boa direção". "Estou contente de ter começado meu primeiro fim de semana de Grande Prêmio com a equipe McLaren. As condições de tempo com chuva e vento tem complicado bastante o trabalho, mas já temos uma base para trabalhar pensando adiante", avaliou, reforçando que a pista molhada do treino da manhã, onde fez o melhor tempo (1min29s214) poderia ter sido melhor. "Completamos o programa previsto, mesmo com as condições de pista da primeira sessão influenciando." Se foi bem na primeira sessão, quando cravou a melhor marca nos instantes finais - superando Felipe Massa, da Ferrari - Alonso não esteve tão bem na segunda sessão. Marcou 1min28s040, ficando em sétimo lugar, e vendo o companheiro e estreante Lewis Hamilton ser o terceiro mais rápido, com 1min27s829. Agora, Alonso volta à pista junto com todos os outros pilotos para outro treino livre, às 21 horas desta sexta (horário de Brasília), antes do treino que definirá o grid classificatório (este à meia-noite de sábado, também de Brasília) para o GP da Austrália, cuja largada será à meia-noite de domingo.