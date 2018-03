Alonso ganha e Rubinho chega em 3º Contando com a sorte, o piloto espanhol Fernando Alonso ganhou neste domingo o GP da Europa de Fórmula 1, no circuito de Nurburgring, na Alemanha. O brasileiro Rubens Barrichello chegou em terceiro lugar, atrás também do alemão Nick Heidfeld, que foi o segundo colocado. Foi a quarta vitória de Alonso na temporada, aumentando sua vantagem na liderança do campeonato. Mas o espanhol da Renault contou com a sorte para vencer neste domingo. O finlandês Kimi Raikkonen era o primeiro colocado até a última volta, quando o pneu de sua McLaren teve um problema e ele foi obrigado a abandonar a prova. Com o abandono do rival, Alonso assumiu a ponta, venceu a corrida e chegou aos 59 pontos no campeonato - o segundo colocado é Raikkonen, com 27. Mas a temporada de Fórmula 1 é longa e ainda dá para recuperar essa diferença. Afinal, o GP da Europa foi apenas a 7ª das 19 etapas previstas. Na disputa interna na Ferrari, Rubinho levou a melhor sobre Michael Schumacher. Enquanto o brasileiro fez boa prova e chegou em terceiro lugar, o alemão que é dono de 7 títulos mundiais terminou a corrida na 5ª posição. O desgaste dos pneus foi fundamental no GP da Europa. Tanto que decidiu a corrida, tirando Raikkonen da pista e dando a vitória para Alonso. E também prejudicou o brasileiro Felipe Massa, que teve problemas com sua Sauber e conseguiu completar a prova apenas na 14ª posição. A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP do Canadá, que acontece em Montreal, no dia 12 de junho. Confira a classificação do GP da Europa: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1h31m46s648 2º Nick Heidfeld (Williams) - a 16s567 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 18s549 4º David Coulthard (Red Bull) - a 31s588 5º Michael Schumacher (Ferrari) - a 50s445 6º Giancarlo Fisichella (Renault) - a 51s932 7º Juan Pablo Montoya (McLaren) - a 58s173 8º Jarno Trulli (Toyota) - a 1m11s091 9º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - a 1m11s529 10º Jenson Button (BAR) - a 1m35s786 11º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 1 volta 12º Takuma Sato (BAR) - a 1 volta 13º Jacques Villeneuve (Sauber) - a 1 volta 14º Felipe Massa (Sauber) - a 1 volta 15º Tiago Monteiro (Jordan) - a 1 volta 16º Narain Karthikeyan (Jordan) - a 1 volta 17º Christijan Albers (Minardi) - a 2 voltas 18º Patrick Friesacher (Minardi) - a 3 voltas