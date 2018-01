Alonso ganha fácil no GP da França Foi um passeio de Fernando Alonso no circuito de Magny-Cours. O piloto espanhol da Renault venceu o GP da França de Fórmula 1, neste domingo, e aumentou ainda mais a sua vantagem na liderança do campeonato. Depois de largar na pole, Alonso esteve sempre na frente, até cruzar a linha de chegada em primeiro. Agora, ao conseguir sua 5ª vitória na temporada, ele está com 69 pontos, depois de 10 etapas disputadas. E tem 24 de vantagem sobre o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que chegou em segundo lugar na França. Raikkonen, inclusive, fez uma grande corrida em Magny-Cours. Depois de ter largado em 13º lugar, ele foi ao pódio e continua na briga pelo título da temporada. Outro que ainda segue na briga é o alemão Michael Schumacher, que chegou aos 40 pontos depois de ter sido o terceiro colocado em Magny-Cours. Mas o piloto da Ferrari está longe de seu 8º título na Fórmula 1. Entre os brasileiros, Rubens Barrichello não teve uma boa performance com sua Ferrari e terminou apenas em 9º lugar. Já Felipe Massa foi ainda pior, pois abandonou a corrida com problemas em sua Sauber. No próximo domingo, em Silverstone, acontece a 11ª etapa da temporada da Fórmula 1, o GP da Inglaterra. Confica a classificação final do GP da França: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1h31m22s233 2º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 11s805 3º Michael Schumacher (Ferrari) - a 1m21s914 4º Jenson Button (BAR) - a 1 volta 5º Jarno Trulli (Toyota) - a 1 volta 6º Giancarlo Fisichella (Renault) - a 1 volta 7º Ralf Schumacher (Toyota) - a 1 volta 8º Jacques Villeneuve (Sauber) - a 1 volta 9º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 1 volta 10º David Coulthard (Red Bull) - a 1 volta 11º Takuma Sato (BAR) - a 1 volta 12º Mark Webber (Williams) - a 2 voltas 13º Tiago Monteiro (Jordan) - a 3 voltas 14º Nick Heidfeld (Williams) - a 4 voltas 15º Narain Karthikeyan (Jordan) - a 4 voltas