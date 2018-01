Alonso já começa a ganhar prêmios Bem perto de conquistar o título da temporada 2005 da Fórmula 1, tornando-se o mais jovem piloto da história a ser campeão da categoria, o espanhol Fernando Alonso já começou a ser premiado pela grande fase que vive. Nesta terça-feira, ele ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias dos Esportes, o mais importante da Espanha. O piloto espanhol de 24 anos, da Renault, foi um dos 19 atletas, de 13 países diferentes, selecionados para a disputa do prêmio. E superou estrelas do esporte mundial, como o tenista espanhol Rafael Nadal e a russa Yelena Isinbayeva, do salto com vara. No ano passado, o vencedor foi o corredor marroquino Hicham El Guerrouj e o Príncipe de Astúrias já foi vencido por nomes como o norte-americano Carl Lewis e a alemã Steffi Graf. O prêmio tem um significado especial para Alonso, pois será entregue em Oviedo, cidade em que ele nasceu. A cerimônia de entrega acontece no dia 21 de outubro e o piloto já confirmou presença. Ele receberá 61.500 euros e um troféu com escultura de Joán Miró. A ata do júri, divulgada nesta terça-feira pelo seu presidente, o espanhol Juan Antonio Samaranch, que já presidiu o COI, justifica a vitória de Alonso na eleição deste ano. ?Ele conseguiu chegar ao ápice de sua especialidade esportiva após anos de grandes sacrifícios e renúncias e é hoje um exemplo para a juventude espanhola e mundial", diz o documento.