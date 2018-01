Alonso larga na pole; Rubinho é 5º O piloto espanhol Fernando Alonso vai largar na pole-position no GP Prêmio da Inglaterra - a 11ª etapa do Mundial de F-1 - que será disputado neste domingo no circuito de Silverstone. Nos treinos oficiais deste sábado, o espanhol andou forte; marcou o tempo de 1min19s905, chegou à sétima pole na carreira e a quarta no ano. O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) fez o segundo tempo (1min19s932), mas como trocou o motor, vai perder 10 posições no grid de largada. Com isso, Jenson Button (BAR), que havia feito o terceiro tempo (1min20s207) larga em segundo. Rubens Barrichello (Ferrari) foi melhor que seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher. Rubinho fez o tempo de 1min20s906 e larga em quinto. Schumacher será o nono. Rubinho ficou satisfeito com o desempenho do carro. ?Eu fiz uma volta tranqüila. Esta é uma pista que eu gosto e valeu pela volta. Agora temos de esperar para ver o que acontece amanhã. A nossa situação melhora em relação ao Magny-Cours e com o tempo mais fresco acho que as perspectivas são boas para nós?, disse ele. Felipe Massa, da Sauber, fez o tempo de 1:22.495 e vai largar na 16ª posição. Veja o grid de largada do GP da Inglaterra: .1.Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:19.905 .2.Jenson Button (ING) BAR-Honda 007 1:20.207 .3.Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4/20 Mercedes 1:20.382 .4.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1:20.459 .5.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 1:20.906 .6.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1:21.010 .7.Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 007 1:21.114 .8.Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 1:21.191 .9.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2005 1:21.275 10.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1:21.352 11.Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 1:21.997 12.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1:19.932 13.David Coulthard (ESC) RBR RB1 Cosworth 1:22.108 14.Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:22.117 15.Christian Klien (AUT) RBR RB1 Cosworth 1:22.207 16.Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1:22.495 17.Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 1:23.583 18.Christijan Albers (HOL) Minardi PS05 Cosworth 1:24.576 19.Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS05 Cosworth 1:25.566 20.Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota Sem Tempo