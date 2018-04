Alonso lidera e Massa é 2º em treino inicial na Espanha

A sessão começou com a pista molhada, em razão da chuva que atingiu o circuito de Barcelona na manhã desta sexta-feira. Assim, as marcas foram evoluindo durante a sessão, culminando com a volta mais rápida de Alonso. Ele superou inclusive Massa, que terminou na segunda posição ao registrar uma volta em 1min25s455.

O francês Jéan-Eric Vergne, da Toro Rosso, surpreendeu ao concluir a atividade com o terceiro melhor tempo, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min26 - ele marcou 1min25s667. O também francês Romain Grosjean, da Lotus, ficou na quarta colocação, com 1min26s042, seguido do alemão Adrian Sutil, da Force India.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, garantiu a sexta colocação, à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Williams, que faz um início de temporada ruim. O também finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, e o escocês Paul di Resta, da Force India, completaram, em ordem, as 10 primeiras colocações da atividade inicial no circuito de Barcelona.

As equipes Red Bull e McLaren deram poucas voltas no primeiro treino livre para o GP de Barcelona. O alemão Sebastian Vettel ficou na 19ª colocação, uma posição à frente do australiano Mark Webber, enquanto o mexicano Sergio Pérez terminou em 13º lugar. Já o inglês Jenson Button nem registrou voltas rápidas.

O segundo treino livre no circuito de Barcelona será realizado ainda nesta sexta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília). O horário é o mesmo do treino de classificação no sábado e da largada do GP da Espanha no próximo domingo.

Confira os tempos dos primeiro treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1:

1º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min25s252

2º. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min25s455

3º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min25s667

4º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min26s042

5º. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min26s212

6º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min26s374

7º. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min26s456

8º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min26s614

9º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min26s621

10º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min26s755

11º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min26s940

12º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min27s061

13º. Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min27s135

14º. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min27s250

15º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min27s576

16º. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) - 1min28s373

17º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min28s600

18º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min28s887

19º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min29s457

20º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min29s473

21º. Rodolfo González (VEN/Marussia) - 1min30s314

22º. Jenson Button (ING/McLaren - sem tempo