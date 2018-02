Alonso, mais rápido no 1º treino livre O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o mais rápido no primeiro treino livre deste sábado (horário da Malásia), véspera do Grande Prêmio cuja largada será no domingo. Ele conseguiu superar Michael Schumacher, da Ferrari, que foi o segundo, por apenas 168 milésimos, tendo completado apenas cinco voltas na pista. Já os pilotos brasileiros ficaram bem atrás. Rubens Barrichello, da Ferrari, foi apenas o 12.º colocado, enquanto que Felipe Massa, da Sauber, ficou uma posição trás. O inglês Anthony Davidson, que substitui Takuma Sato, doente, foi o 14.º colocado. Giancarlo Fisichella, da Renault, que venceu o GP da Austrália, foi o terceiro. Os tempos de todos os pilotos foram: 1.º - Fernando Alonso (ESP), Renault, 1min34s715; 2.º - Michael Schumacher (ALE), Ferrari, 1min34s883; 3.º - Giancarlo Fisichella (ITA), Renault, 1min34s930; 4.º - Kimi Raikkonen (FIN), McLaren, 1min35s054; 5.º - Jarno Trulli (ITA), Toyota, 1min35s573; 6.º - Ralf Schumacher (ALE), Toyota, 1min35s645; 7.º - Juan Pablo Montoya (COL), McLaren, 1min35s850; 8.º - Jenson Button (ING), BAR, 1min36s162; 9.º - Nick Heidfeld (ALE), Williams, 1min36s434; 10.º - Mark Webber (AUS), Williams, 1min36s465; 11.º - David Coulthard (ESC), Red Bull, 1min36s888; 12.º - Rubens Barrichello (BRA), Ferrari, 1min36s903; 13.º - Felipe Massa (BRA), Sauber, 1min36s987; 14.º - Anthony Davidson (ING), BAR, 1min37s049; 15.º - Christian Klien (AUT), Red Bull, 1min37s204; 16.º - Jacques Villeneuve (CAN), Sauber, 1min37s850; 17.º - Narain Karthikeyan (IND), Jordan, 1min38s444; 18.º - Tiago Monteiro (POR), Jordan, 1min39s349; 19.º - Patrick Friesacher (AUT), Minardi, 1min41s398; 20.º - Christijan Albers (HOL), Minardi, 1min42s023.