Alonso: marcar 8 pontos é ´melhor que nada´

O espanhol Fernando Alonso, que terminou em segundo lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, minimizou o resultado e disse que marcar oito pontos "é melhor que nada". De acordo com Alonso, a corrida foi decidida na primeira curva, quando ele tentou, sem sucesso, ultrapassar o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe e que acabou com a vitória. "Tentei seguir Hamilton o mais perto possível, mas neste circuito é muito difícil ficar atrás de qualquer carro. Fico com um sabor amargo, pois fui um pouco mais rápido que os demais e acabei em segundo", disse o piloto, que dominou as sessões de treinos livres. "Tentei ultrapassar Hamilton uma vez, mas não foi suficiente. Depois foi difícil manter o ritmo porque os pneus vão se desgastando. Agora é preciso pensar nas próximas corridas e tentar conquistar vitórias", disse Alonso. "Pelo menos ficamos com os dois carros à frente da Ferrari, o que é muito importante na primeira parte do campeonato", ressaltou o espanhol.