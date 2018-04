Alonso mira bom treino em Mônaco para somar os primeiros pontos

Ainda sem ter somado pontos na Fórmula 1 em 2015, o espanhol Fernando Alonso chega neste fim de semana ao GP de Mônaco com a expectativa de mudar esse cenário. Para que isso ocorra, o piloto da McLaren apontou três aspectos fundamentais para ter êxito no próximo fim de semana: "treino de classificação, concentração e estratégia".

"Sábado é quando você pode aumentar suas chances de conseguir um bom resultado no fim de semana, de modo que este será o nosso primeiro objetivo, e estou esperançoso de que podemos continuar melhorando nosso desempenho no treino de classificação e na nossa posição de largada", disse.

Alonso lembrou que as características do GP de Mônaco, disputado nas estreitas ruas de Montecarlo, aumentam a necessidade de se manter concentrado para evitar acidentes e adotar a estratégia correta para ganhar posições, pois realizar ultrapassagens é uma tarefa difícil.

"No domingo, a coisa mais importante é a concentração - as ruas são tão estreitas e sinuosas que não há margem para erro - por isso, se você pode fazer isso e também maximizar a sua estratégia, você tem chance de subir posições na classificação ao término da corrida", afirmou Alonso, que possui duas vitórias em Mônaco no seu currículo, mas agora chega para a prova deste domingo com objetivos bem mais modestos.