Alonso na frente; Rubinho é só 15º A Renault deu neste sábado mais uma demonstração de força ao marcar o melhor tempo nos treinos classificatórios para o GP de Bahrein de F-1, disputados no circuito de Sakhir. O espanhol Fernando Alonso garantiu a pole-provisória ao fazer o tempo de 1min29s848. A segunda posição ficou com o italiano Jarno Trulli, da Toyota, que marcou 1:29.993. O alemão Michael Schumacher foi o terceiro (1:30.237). Mais uma vez, o brasileiro Rubens Barrichello teve problemas com o carro e conseguiu a modesta a 15ª posição. Num final de semana em que mais parece um time pequeno, a Ferrari vem colecionando vexames. Na sexta-feira, Rubinho treinou apenas na primeira sessão livre. Teve problemas no câmbio e sequer foi para a pista para a segunda série. Sem peças de reposição, a escuderia teve de mandar buscar um novo câmbio em Maranello, mas o equipamento não chegou a tempo de Rubinho usar nos treinos de hoje. Sem conseguir avaliar as condições do carro e do circuito, Barrichello fez uma volta praticamente às escuras e acabou ficando para trás. Com o tempo de 1:31.826, ele marcou apenas o 15º tempo. Felipe Massa foi um pouco melhor: ficou na 10ª colocação. O grid de largada será definido na madrugada deste domingo, no treino classificatório marcado para antes da corrida. O GP do Bahrein - terceira etapa do Mundial de F-1 - começa às 8h30 (de Brasília). Veja o grid provisório do GP de Bahrein: .1.Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:29.848 .2.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1:29.993 .3.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2005 1:30.237 .4.Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:30.390 .5.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1:30.445 .6.Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 1:30.592 .7.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1:30.594 .8.Christian Klien (AUT) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:30.646 .9.Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4/20 Mercedes 1:30.725 10.Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1:30.933 11.Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 1:30.952 12.Jenson Button (ING) BAR-Honda 007 1:30.957 13.Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 007 1:31.113 14.David Coulthard (ESC) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:31.211 15.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 1:31.826 16.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1:32.318 17.Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 1:33.190 18.Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 1:33.424 19.Christijan Albers (HOL) Minardi PS04 Cosworth 1:34.005 20.Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS04 Cosworth 1:34.848