Alonso: ´não me senti confortável em meu carro´ O piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, afirmou neste domingo que fez todo o possível para ganhar o Grande Prêmio do Bahrein, mas não conseguiu se sentir bem em seu carro, o que lhe permitiu alcançar apenas a quinta colocação. "Fiz tudo o que pude. O carro não me deixou confortável em momento algum. Não pude fazer nada. Ficar em quinto é o máximo que deu para fazer", reclamou o bicampeão mundial, que completou: "não sei o que falhou. Não tive confiança no carro em toda a prova. Não encontrei o ritmo necessário em toda a corrida para estar com os da frente." Alonso também falou da estratégia usada neste domingo: "Caso tivesse ido mais rápido na corrida a estratégia teria funcionado bem. Ao andar mais devagar que o pelotão da frente perdi muito tempo. Caso tivesse levado menos gasolina no início não teria tido tanto ritmo para acompanhar Massa e teriam me ultrapassado na parada. Quando se anda rápido qualquer estratégia é boa, e quando se anda devagar qualquer estratégia é ruim. E hoje andei muito devagar."