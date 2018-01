Alonso no seleto grupo de campeões O espanhol Fernando Alonso, de apenas 24 anos, entrou neste domingo para o seleto grupo dos campeões mundiais de Fórmula 1. Ao chegar em terceiro lugar no GP do Brasil, em Interlagos, o piloto da Renault garantiu antecipadamente o título da temporada 2005 da principal categoria do automobilismo. Alonso é o primeiro espanhol a conseguiu tal feito. E também bateu um recorde, como o piloto mais jovem a ser campeão da Fórmula 1, aos 24 anos, superando a marca do brasileiro Emerson Fittipaldi, que tinha 25 anos quando levou o título em 1972. Veja todos os campeões da história da Fórmula 1: 2005 - Fernando Alonso (Espanha) - Renault 2004 - Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 2003 - Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 2002 - Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 2001 - Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 2000 - Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 1999 - Mika Hakkinen (Finlândia) - McLaren 1998 - Mika Hakkinen (Finlândia) - McLaren 1997 - Jacques Villeneuve (Canadá) - Williams 1996 - Damon Hill (Grã-Bretanha) - Williams 1995 - Michael Schumacher (Alemanha) - Benetton 1994 - Michael Schumacher (Alemanha) - Benetton 1993 - Alain Prost (França) - Williams 1992 - Nigel Mansell (Grã-Bretanha) - Williams 1991 - Ayrton Senna (Brasil) - McLaren 1990 - Ayrton Senna (Brasil) - McLaren 1989 - Alain Prost (França) - McLaren 1988 - Ayrton Senna (Brasil) - McLaren 1987 - Nelson Piquet (Brasil) - Williams 1986 - Alain Prost (França) - McLaren 1985 - Alain Prost (França) - McLaren 1984 - Niki Lauda (Áustria) - McLaren 1983 - Nelson Piquet (Brasil) - Brabham 1982 - Keke Rosberg (Finlândia) - Williams 1981 - Nelson Piquet (Brasil) - Brabham 1980 - Alan Jones (Austrália) - Williams 1979 - Jody Scheckter (África do Sul) - Ferrari 1978 - Mario Andretti (EUA) - Lotus 1977 - Niki Lauda (Áustria) - Ferrari 1976 - James Hunt (Grã-Bretanha) - McLaren 1975 - Niki Lauda (Áustria) - Ferrari 1974 - Emerson Fittipaldi (Brasil) - McLaren 1973 - Jackie Stewart (Grã-Bretanha) - Tyrrell 1972 - Emerson Fittipaldi (Brasil) - Lotus 1971 - Jackie Stewart (Grã-Bretanha) - Tyrrell 1970 - Jochen Rindt (Áustria) - Lotus 1969 - Jackie Stewart (Grã-Bretanha) - Matra 1968 - Graham Hill (Grã-Bretanha) - Lotus 1967 - Denny Hulme (Nova Zelândia) - Brabham 1966 - Jack Brabham (Austrália) - Brabham 1965 - Jim Clark (Grã-Bretanha) - Lotus 1964 - John Surtees (Grã-Bretanha) - Ferrari 1963 - Jim Clark (Grã-Bretanha) - Lotus 1962 - Graham Hill (Grã-Bretanha) - BRM 1961 - Phil Hill (EUA) - Ferrari 1960 - Jack Brabham (Austrália) - Cooper 1959 - Jack Brabham (Austrália) - Cooper 1958 - Mike Hawthorn (Grã-Bretanha) - Ferrari 1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) - Maserati 1956 - Juan Manuel Fangio (Argentina) - Lancia/Ferrari 1955 - Juan Manuel Fangio (Argentina) - Mercedes 1954 - Juan Manuel Fangio (Argentina) - Mercedes/Maserati 1953 - Alberto Ascari (Itália) - Ferrari 1952 - Alberto Ascari (Itália) - Ferrari 1951 - Juan Manuel Fangio (Argentina) - Alfa Romeo 1950 - Giuseppe Farina (Itália) - Alfa Romeo