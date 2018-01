Alonso pode ser campeão na Bélgica Fernando Alonso, espanhol de Oviedo, 24 anos, pode se tornar domingo, na Bélgica, o piloto mais jovem campeão do mundo da história. A 2ª colocação neste domingo, no GP da Itália, combinada com o 4.º lugar de Kimi Raikkonen, da McLaren, abriu a possibilidade de Alonso definir matematicamente a conquista no seu circuito favorito, Spa-Francorchamps. Depois de 15 corridas, o piloto da Renault soma 103 pontos diante de 76 de Raikkonen. A diferença entre ambos é de 27 pontos. A seguir da prova belga, a 16ª do calendário, haverá em jogo apenas 30 pontos em jogo, das etapas do Brasil, dia 25, e Japão e China, 9 e 16 de outubro. Portanto, se Alonso ampliar, domingo, a diferença atual de 27 para 31 pontos, fica com o título. Agora apenas Alonso e Raikkonen podem ser campeões. Michael Schumacher, da Ferrari, que estava no páreo, com a 10ª colocação deste domingo permaneceu com os mesmos 55 pontos de antes. Assim, mesmo que vença os 4 GPs restantes no máximo chegaria a 95 pontos (55 + 40). Alonso já tem 103. Como Alonso pode ampliar a atual diferença de 27 para 31 pontos e levar os espanhóis à loucura? Em primeiro lugar, o piloto da Renault terá, necessariamente, de classificar-se entre os 5 primeiros. A colocação 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º, dependerá do que fizer Raikkonen. Se Alonso vencer a corrida de Spa-Francorchamps, Raikkonen pode ser no máximo 3º. Alonso ficaria com 113 (103 + 10) e o finlandês, 82 (76 + 6). A diferença 113 - 82 é 31. Outras combinações possíveis: Alonso 2º, atingiria 111 pontos (103 + 8), e Raikkonen no máximo em 5º, levando-o a 80 pontos (76 + 4). De novo a diferença subiria para 31 pontos. Alonso pode ser 3º, ir para 109 pontos (103 + 6), desde que Raikkonen não passe do 7º lugar e fique com 78 pontos (76 + 2). Mais: Alonso em 4.º será campeão se Raikkonen for no máximo o 8º ou ainda terminar em 5º e Raikkonen não marcar pontos. Nas duas hipótetes a diferença entre ambos também cresce para 31 pontos. Contra as maiores chances de Alonso definir o Mundial domingo está a maior velocidade do modelo MP4/20 da McLaren, em especial no veloz e seletivo traçado de Spa-Francorchamps. Mas a favor do piloto da Renault encontra-se sua competência e a impressionante regularidade do modelo R25 da Renault, diante das já tradicionais quebras do equipamento de Raikkonen, como tantas e tantas vezes ocorreu este ano.