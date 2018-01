Alonso preocupado com o grid na Hungria Líder com folga do Mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso promete não administrar o resultado no GP da Hungria, com treinos a partir desta sexta-feira. O piloto da Renault garante que vai lutar pela vitória, para aumentar ainda mais a vantagem sobre o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. E ele já sabe que vai precisar de uma boa posição no grid de largada. ?O treino de classificação tem uma importância dobrada em Hungaroring?, disse Alonso, ao avaliar o circuito em que é disputado o GP da Hungria. ?É uma pista em que é praticamente impossível ultrapassar, por isso é preciso conseguir uma boa posição.? Mesmo assim, Alonso mostra confiança em sua Renault, apesar da melhor fase da McLaren no campeonato. ?Se existe um circuito em que podemos bater a McLaren é este aqui?, admitiu o piloto espanhol da Renault, que já venceu na Hungria em 2003 e ficou em terceiro lugar no ano passado. Depois de 6 vitórias em 12 etapas na temporada, Alonso lidera o campeonato com 87 pontos, 36 a mais do que o segundo colocado, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren.