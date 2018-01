Alonso promete arriscar em Interlagos O líder do Mundial, Fernando Alonso, da Renault, desembarca nesta terça-feira ou na quarta em São Paulo, mas na segunda, na Europa, declarou que viajará ao Brasil ?não apenas para correr pelo título, mas para vencer?. Diante dos 25 pontos a mais na classificação para o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, 111 a 86, basta ao espanhol de 24 anos o terceiro lugar, em Interlagos, no caso de vitória de Raikkonen, para garantir o título. "Teremos um novo pacote aerodinâmico e uma nova versão de motor. Como tradicionalmente vamos bem na corrida do Brasil, então com o carro deste ano, que é muito bom, e as evoluções que iremos dispor, dá para pensar em vitória." Reconheceu que está mesmo perto de definir a conquista, mas destacou: "Estou com muita vontade de ganhar essa prova." Alonso vem de três segundas colocações seguidas, Turquia, Itália e Bélgica, e deixa entender que deseja responder a seus já crítícos, que o estão vendo como um piloto que corre apenas para fazer os resultados de que necessita. Interlagos espera Alonso para ver se, de fato, irá expor-se aos riscos da disputa com Raikkonen ou se preocupará em competir segundo a condição de Raikkonen na corrida. O diretor de prova, Carlos Montagner, disse que chega a São Paulo nesta terça-feira o inspetor de segurança da FIA, Charlie Whiting. As obras realizadas no circuito o melhoraram bastante. "As chances de ativarmos o safety car no S do Senna por causa de um acidente são bem menores, agora, com a criação de uma pequena área de escape no local", explicou Montagner. As alterações na pista atendem à solicitação do próprio Whiting. Nesta segunda-feira ainda havia muitos funcionários da própria prefeitura ou contratados por ela finalizando detalhes nas obras do autódromo. Uma das mais importantes, até por questões de imagem do país, terá de ser revista: a substituição do telhado da sala de imprensa. Quando chovia, até ano passado, as goteiras na sala geravam piada nos mais diferentes idiomas. Este ano o telhado foi refeito mas ainda não funciona com perfeição, conforme pôde ser apurado com as últimas chuvas na cidade. O prefeito José Serra terá um encontro com Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, nos próximos dias. A prefeitura deseja estudar maneiras de reduzir seu investimento de US$ 8 milhões no evento. Como, ao que tudo indica, o autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, será mesmo reconstruído, segundo projeto do arquiteto alemão Herman Tilke, o mesmo dos circuitos da Malásia, Bahrein, China e Turquia, existe uma chance real, desta vez, de São Paulo enfrentar a concorrência carioca para continuar sediando o GP Brasil. A prefeitura do Rio pode passar a oferecer, possivelmente num autódromo bem mais moderno, condições melhores a Ecclestone, ou seja, garantias de investimentos que a prefeitura de São Paulo planeja restringir.