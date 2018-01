Alonso quer ser campeão com a vitória O espanhol Fernando Alonso garantiu, nesta segunda-feira, que lutará para ser campeão da Fórmula 1 com uma vitória no GP do Brasil, que acontecerá neste final de semana, em São Paulo. ?Como sempre, vou fazer o máximo. Que interesse tem participar de uma corrida e se contentar em subir ao pódio? É impensável. É preciso buscar a vitória, é preciso atacar, e é o que eu vou fazer?, contou o piloto, em entrevista ao site da Renault. Até um terceiro lugar em Interlagos dará o título para Alonso sem depender do desempenho do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. O espanhol assegurou que não sente uma pressão especial para ser campeão já no Brasil - ainda faltarão os GPs na China e no Japão. ?É verdade que estou muito perto do campeonato, mas para mim esta corrida é como outra qualquer. Fomos muito rápidos no Brasil nos últimos anos e o carro é cada vez mais competitivo em todos os aspectos. Eu queria que começasse já?, disse, muito ansioso. Caso conquiste o título da temporada, Alonso será o campeão mais jovem da história da Fórmula 1, superando o brasileiro Emerson Fittipaldi. ?O campeonato é o sonho de todo piloto e estou muito contente e orgulhoso de ganhá-lo quando ainda sou muito jovem. Mas o fato de ser o mais jovem não me motiva em particular. Um esportista procura ser o melhor em sua especialidade e o Mundial é o máximo para um piloto de corrida", afirmou.