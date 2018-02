Alonso recebe prêmio na Espanha Campeão da temporada 2005 da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso recebeu nesta sexta-feira o prêmio Príncipe de Astúrias dos Esportes, o mais importante da Espanha. A entrega foi feita por Don Felipe de Borbón, herdeiro do trono espanhol. Na cerimônia, realizada na cidade de Oviedo, justamente onde nasceu Alonso, Don Felipe de Borbón elogiou o piloto pela ?excepcional carreira esportiva, em que se destacam a sua juventude e o sacrifício de seus pais e de sua família.? Depois de uma temporada perfeita, em que venceu 7 etapas, Alonso se tornou o mais jovem piloto a ser campeão da Fórmula 1, com 24 anos. E foi recebido como herói, nesta sexta-feira, pela população nas ruas de Oviedo. Na disputa pelo prêmio, cujo resultado foi anunciado no dia 6 de setembro, Alonso superou outros 18 atletas, de 13 países diferentes - na final, bateu a russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com vara. No ano passado, o ganhador foi o corredor marroquino Hicham El Guerrouj e o Príncipe de Astúrias já foi vencido por nomes como o norte-americano Carl Lewis e a alemã Steffi Graf. Embaixador da Unicef, Alonso revelou que irá doar o dinheiro que ganhou pelo prêmio: 50 mil euros. Mas irá guardar de recordação a escultura do artista Joan Miro que também recebeu nesta sexta-feira.