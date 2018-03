Alonso rechaça comparações com Schummy Os organizadores do GP da Espanha tiveram uma iniciativa inédita na Fórmula 1. Foi dado a todo torcedor que adquiriu ingresso para a prova a possibilidade de um passeio, nesta quinta-feira, pela frente dos boxes do Circuito da Catalunha. A promoção associada à febre de interesse que o fenômeno Fernando Alonso gerou no país, ao feriado nacional e ao calor levou nada menos de 22 mil pessoas ao autódromo. E nem um único carrinho, de categoria alguma, saiu dos boxes. Para esta sexta-feira, sábado e domingo é esperado um público ainda mais espetacular. O assédio a Fernando Alonso lembra o da imprensa brasileira a Ayrton Senna. Ele não pode aparecer fora do motorhome da Renault que uma batalhão de jornalistas, de todas as mídias, o cerca. Na entrevista coletiva que deu nesta quinta-feira, uma das perguntas tratou das muitas comparações que já o fazem com Michael Schumacher. Sua resposta. ?Elas entram por aqui e saem por aqui", afirmou, apontando os dois ouvidos alternadamente. ?Se nesta sexta eu errar, vão de novo dizer que sou muito jovem para a Fórmula 1." Alonso, que não é catalão, é da região da Astúrias, tem 21 anos.