Alonso reclama do apoio da McLaren a Hamilton

O bicampeão Fernando Alonso admitiu nesta terça-feira que se sente desconfortável na McLaren com a euforia que envolve o companheiro Lewis Hamilton, que disputa sua primeira temporada na Fórmula 1. Hamilton comemorou sua primeira vitória na categoria no último domingo, quando venceu o Grande Prêmio do Canadá e abriu oito pontos de vantagem sobre Alonso na classificação após seis provas. "Desde o primeiro momento eu não estava completamente confortável com tudo na McLaren. Estou em uma equipe inglesa, com um colega de equipe inglês, que está se saindo de forma brilhante", disse Alonso à rádio espanhola Cadena Ser. "Sabíamos que toda a ajuda e apoio seriam para ele. É algo que eu entendo e não reclamo. Venci duas corridas em seis, subi quatro vezes ao pódio e conquistei 40 pontos. Com certeza, vou disputar o título de novo no fim do ano." Quando questionado sobre se sentiu que alguns dos mecânicos da equipe comemoraram os sucessos de Hamilton mais do que os seus, Alonso respondeu: "Senti isso um pouco, mas entendo, é uma equipe inglesa". O piloto de 25 anos mostrou-se ainda apático à reação da imprensa britânica à vitória de Hamilton no Canadá. "Estou indiferente a isso. Sabemos como eles são e por sorte a imprensa espanhola tem um pouco mais de respeito do que a inglesa", completou.