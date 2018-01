Alonso renova contrato com a Renault O líder do Campeonato Mundial de F-1, o espanhol Fernando Alonso, renovou o seu contrato com a Renault até o final de 2006, segundo anúncio feito neste sábado pelo diretor geral da escuderia, Flávio Briatore. ?Está fechado. Fernando (Alonso) vai conduzir a Renault em 2006?, disse o dirigente ao final da primeira sessão de classificação para o GP de San Marino, que será disputado neste domingo no circuito de Ímola, na Itália. Um pouco antes, a Renault havia anunciado que o próprio Briatore havia renovado seu contrato com a equipe, até o final de 2006.