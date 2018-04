Alonso roda, bate e faz melhor tempo do dia em Valência

VALÊNCIA - O bicampeão mundial Fernando Alonso fez de tudo nesta sexta-feira - bateu, rodou e também acelerou muito - e conseguiu com sua Renault o melhor tempo do dia nos treinos livres para o GP da Europa de Fórmula 1, em Valência, na Espanha.

O piloto espanhol foi ao limite para fazer 1min39s404, o único a atingir este segundo, já na parte final da segunda sessão do dia, e garantir as atenções pelo menos até o treino deste sábado, quando será definido o grid de largada (às 9 horas, de Brasília). Ele aproveitou o forte calor e a melhoria na aderência da pista de rua para conseguir esta marca nos minutos finais do treino.

Alonso, porém, teve problemas. O maior de todos: entrou forte na última curva antes da reta, tentou passar Nick Heidfeld, errou e atingiu em cheio o piloto da BMW, que vinha mais lento, quando faltavam cerca de 16 minutos para o fim do treino. O alemão não escondia o incômodo com o estrago feito no seu carro, o que pode atrapalhá-lo na sessão de classificação de sábado.

Os dois treinos livres desta sexta-feira mostraram ainda que a Brawn GP pode ter recuperado o bom desempenho de seu carro após retornar à configuração do começo da temporada. O brasileiro Rubens Barrichello, o mais rápido no primeiro treino, fez o terceiro tempo no geral (1min40s209), sendo superado também pelo seu companheiro de equipe, o inglês Jenson Button (1min40s178).

Os dois pilotos da Brawn GP deram 34 e 33 voltas, respectivamente, e sempre estiveram entre os mais rápidos. O que não aconteceu com a Red Bull, já que o australiano Mark Webber, vice-líder do campeonato (atrás de Button), fez como melhor tempo em 37 voltas apenas 1min40s956, sendo o 14.º colocado, e o alemão Sebastian Vettel fez 1min40s723, sendo o nono mais rápido.

Os pilotos sofreram ainda com o forte calor no circuito (30ºC ambiente e 50ºC na pista no fim do treino). O suíço Sebastien Buemi, da Toro Rosso, chegou a reclamar via rádio de estar com o pé direito machucado por causa do calor. Rubinho, por exemplo, usou um colete que resfriava a temperatura do corpo quando não estava no carro.

O segundo treino foi péssimo para o inglês Lewis Hamilton, que saiu dos boxes apenas para três voltas logo no começo e não voltou mais, ficando em último lugar. A McLaren deve trocar partes do carro para a corrida.

O italiano Luca Badoer, que substitui o brasileiro Felipe Massa na Ferrari, estava claramente se adaptando ao carro. Assim, ficou com o 18.º melhor tempo (1min42s017). O outro estreante do dia, o francês Romain Grosjean (que entrou no lugar do também brasileiro Nelsinho Piquet na Renault), fez 1min40s787 em 35 voltas, o 13º melhor tempo.

O próximo treino livre do GP da Europa acontece no sábado, a partir das 6 horas (horário de Brasília). E, três horas depois, será a realizada a sessão que define o grid de largada para a corrida de domingo.