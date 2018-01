Alonso sabia que Renault cairia de rendimento O espanhol Fernando Alonso, atual bicampeão mundial de Fórmula 1, revelou nesta quinta-feira, em entrevista ao diário El Mundo, que trocou de escuderia nesta temporada porque tinha convicção da queda de rendimento da Renault. "Sabia que depois de vários anos ganhando, em algum momento a Renault teria uma queda de rendimento e esse foi um dos motivos que anunciei minha ida à McLaren", afirmou. Líder do campeonato com 18 pontos, após duas corridas (vice na Austrália e vencedor na Malásia), Alonso vê a sua antiga equipe com um desempenho sofrível na temporada. O italiano Giancarlo Fisichella, que assumiu o posto de número 1 da Renault, conseguiu apenas sete pontos e o estreante finlandês Heikki Kovalainen obteve só um. "Tinha certeza que a Renault não teria um carro bom nas primeiras corridas da temporada", disse Alonso, ressaltando ainda que está confiante com o carro que tem na McLaren. "Estou 100% tranqüilo com relação à confiabilidade do carro", completou. Para o espanhol, que tentará a segunda vitória consecutiva no GP do Bahrein, neste final de semana, a escuderia inglesa só precisa de algumas adaptações. "É necessário se adaptar um pouco mais com os pneus Bridgestone", afirmou Alonso. Nesta temporada, os pneus da fábrica japonesa estão equipando todas as equipes da Fórmula 1.