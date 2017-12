Alonso: ´São duas provas difíceis para nós´

O espanhol Fernando Alonso, um dos líderes da temporada da Fórmula 1 ao lado do companheiro Lewis Hamilton, sabe bem o que ele e sua equipe, a McLaren, terão pela frente. Fazendo uma comparação com o futebol, o piloto encara as duas próximas etapas do Mundial - Canadá e Estados Unidos - como ´duas partidas em campos complicados´. "Há possibilidade ganhar, mas somos conscientes de que aqui não é Mônaco e de que a Ferrari sempre andou bem no Canadá e nos Estados Unidos. Teremos que fazer duas corridas defensivas e deveremos ser perfeitos para lutar com a Ferrari. Isso vamos tentar a partir de amanhã [sexta-feira]", afirmou Alonso, em entrevista coletiva nesta quinta, já em Montreal. Sobre a repercussão do episódio em que a McLaren foi acusada de favorecê-lo no GP de Mônaco, Alonso foi direto na resposta. "Estamos em um esporte com grande cobertura da mídia e, depois da corrida em Mônaco, se falou mais da FIA [sobre a investigação depois da prova] do que da corrida em si. Era o que a imprensa inglesa queria para escrever página e páginas e uma grande história em Montecarlo", disse.