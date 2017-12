Alonso se diz satisfeito com primeira fila

Desacostumado a ser vencido dentro da própria equipe, Fernando Alonso vem tento uma temporada difícil em 2007. Apesar de liderar o campeonato de pilotos - 38 pontos e duas vitórias -, o bicampeão parece esta incomodado com bom desempenho do companheiro de McLaren, o inglês Lewis Hamilton, que marcou a pole para o GP do Canadá neste sábado e deixou o espanhol com a segunda colocação no grid. "A primeira fila já foi suficiente por hoje [sábado], amanhã [domingo] temos mais uma chance de vencer uma corrida", disse o bicampeão. "A dobradinha no grid foi um grande resultado para a equipe" O espanhol ainda teve chance de roubar a pole de Hamilton em sua última volta, mas acabou cometendo um erro no trecho final da volta. "Quando fui contornar o grampo, saí um pouco da linha ideal. Um pouco de sujeira grudou em meus pneus, perdi aderência e uns três décimos naquela curva", disse o Alonso, que ficou a 0s458 atrás de Hamilton. "O carro melhorou com relação ao inicio do ano, nós somos um time em evolução e sinto que agora poderemos brigar pela vitória em qualquer circuito", analisou Alonso, que pode não ser tão agressivo na corrida deste domingo. "É claro que vou correr para vencer sempre, mas o mais importante é vencer o campeonato e não só corridas."